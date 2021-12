Ludmilla presta queixas após racismo na web

Após ter sido vítima de racismo nas redes sociais na madrugada deste domingo, 22, a cantora Ludmilla prestou queixa na Delegacia de Repressão a Crimes e Internet (DRCI), nesta segunda, 23. No snapchat, a cantora postou um vídeo registrando sua chegada à sede da polícia, em Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

De acordo com o site Ego, o empresário de Ludmilla disse que não é a primeira vez que ela sofre agressões como essa.

"Levantamos tudo sobre essa pessoa. Ele fazia isso direto e Ludmilla já tinha bloqueado o perfil. O cara foi até uma foto dela postada em outro perfil e fez os comentários, ele já comentou que isso foi um equívoco, mas não foi. A gente sabe até a academia dele. Já está sendo levado tudo para polícia", disse ao EGO.

Através de nota, a assessoria relata o sentimento da cantora nesta situação: "Estou muito triste com o que aconteceu e meu escritório irá tomar as medidas necessárias para que esse crime não fique impune e não se repita com outras pessoas. O racismo envolve preconceito e discriminação. Temos que dar um basta a qualquer tipo de preconceito e não podemos permitir essa falta de respeito e amor ao próximo", disse a cantora.

O agressor de Ludmilla foi identificado e recebeu diversas denúncias e comentários sobre o ataque, por isso teve o perfil apagado na rede social. Entre os comentários direcionados para Ludmilla, ele chamava ela de "macaca", "criola nojenta", e colocava emoticons, além de dizer que odiava Ludmilla.

Ainda segundo a assessoria, a polícia já identificou e pretende divulgar a identidade do agressor, que é morador do Rio de Janeiro, professor de Educação Física e fisiculturista.

adblock ativo