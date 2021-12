Ludmilla expõe áudios de Anitta após ser mencionada em programa

Após ser citada no programa “Anitta Dentro da Casinha”, a cantora Ludmilla fez um desabafo no Instagram e expôs áudios que enviou à Anitta durante uma discussão. De acordo com informações da coluna de Hugo Gloss, Anitta aproveitou o quadro “Exposed” para fazer comentários sobre o relacionamento de alguns famosos.

"Ohana? Lógico que ela foi dar em cima de mulher também, né? Pegou a bailarina, deve ter sido para imitar a Ludmilla", afirmou Anitta, falando sobre a cantora ter casado com a própria dançarina, Brunna Gonçalves.

Ludmilla se irritou com a fala e deixou um comentário em uma publicação de Hugo Gloss. “Não sei pra que tocar no meu nome, euhein”, escreveu Ludmilla.

Com a repercussão do comentário, Ludmilla fez um desabafo nos stories do Instagram declarando que estava “entalada” há muito tempo com as fofocas e supostas mentiras. “Pra vocês que estão me chamando de maluca, achando que estou surtando à toa... Gente, tem coisas acontecendo há muito tempo. Estou, ó, entalada há muito tempo! Aí agora fica dando de maluca na internet, como se nada tivesse acontecido”, disse.

"Não me faça de idiota! Todo esse tempo, Anitta, você falava alguma coisa que era uma absurda mentira, uma extrema mentira, e eu não te contrariava! Eu falava: 'É, é isso aí mesmo, ok'. Porque eu sei desse teu ego, sei que você gosta de ser alimentada disso, porque eu não queria confusão, não queria mais briga, não queria tumulto. Eu sei do meu valor...", dizia Ludmilla em um trecho de um áudio enviado à Anitta.

Segundo Lud, em seu desabafo, o áudio seria apenas uma “pontinha do iceberg” e que, por isso, não queria que Anitta citasse seu nome. “Ela me fez muito mal, vocês não têm noção. Eu só quero distância”, desabafou.

Ela repostou também um trecho do programa Multishow em que Anitta dizia que iria explicar a confusão com Lud caso a live tivesse R$ 100 mil em doações. “Não me coloca nas tuas palhaçadas não”, disse.

