Ludmilla está namorando um produtor norte-americano

A cantora Ludmilla não faz mais parte do time das artistas solteiras. Ela está namorando o produtor de entretenimento norte-americano Xerxes Frechiani.

Ao site Ego, o empresário da funkeira contou que os dois se conheceram no Carnaval e que apesar do fato do rapaz morar em Miami, nos Estados Unidos, o relacionamento vai muito bem, obrigado.

"Eles estão namorando, sim, mas à distância, já que ele mora em Miami e ela no Rio de Janeiro. Ele está sempre no Brasil e agora ela vai para lá direto. Os dois se conheceram no carnaval e, desde então, ela já viajou duas vezes para lá", disse. "Essa semana ela foi assistir a um show da Rihanna com ele, mas já voltou ao Brasil porque tem show", completou.







adblock ativo