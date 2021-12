Ludmilla e Nego do Borel são atacados pela torcida do Fluminense, diz colunista

Os cantores Ludmilla e Nego do Borel passaram por uma saia justa durante o jogo do Fluminense e Flamengo no último domingo, 7, no Maracanã. Segundo a coluna de Leo Dias, do "Jornal O Dia", desta quinta-feira, 11, os famosos, por serem flamenguistas, foram atacados pela torcida rival.

De acordo com o colunista, ao chegarem no estádio, os artistas foram xingados e atingidos por vários copos de cervejas e outros objetos. O carro de Ludmilla também virou alvo dos ataques. Até o momento os funkeiros não se pronunciaram sobre a situação.

