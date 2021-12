A cantora Ludmilla confirmou que teve um caso com o jogador de futebol Gabriel Jesus ao participar de um quadro no canal do YouTube de Matheus Mazzafera.

Os amigos estavam respondendo perguntas polêmicas e, em certo momento, Matheus pergunta se a cantora estava namorando algum jogador de futebol. Prontamente ela responde: "Eu não estava namorando o Gabriel. A gente é amigo". Após certa pressão, ela admite, rindo: "Não consigo mentir. Nós nos conhecemos, cara".

Em meados de 2018, boatos envolvendo o relacionamento entre Ludmilla e Gabriel Jesus começaram a surgir após postarem fotos nas redes sociais. No entanto, ambos ainda não tinham confirmado o caso.

Estadão Conteúdo Ludmilla confirma caso com jogador Gabriel Jesus

adblock ativo