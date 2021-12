Luciano Huck posta foto com cigarro suspeito

Luciano Huck postou uma foto em seu perfil no Instagram na quarta-feira, 21, que gerou polêmica entre seus seguidores. No canto inferior da imagem, feita quando o apresentador cortava o cabelo com o cabeleireiro Celso Kamura, pôde ser visto um cigarro suspeito.

Os internautas questionaram a possibilidade de ser um cigarro de maconha e passaram a comentar a foto. "Esqueceu de tirar o cigarro ali do canto esquerdo da foto", escreveu um. "Fuma, fuma, fuma maconha, viciado", disse outro.

Após a repercussão, o apresentador apagou a foto da rede social e não se pronunciou sobre o assunto.

Confira a imagem:

Luciano Hulk não percebeu que o cigarro apareceu na foto (Foto: Reprodução)

