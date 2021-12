Luciano Huck é vacinado no Rio de Janeiro e elogia o SUS: "Orgulho de ser brasileiro"

O apresentador Luciano Huck recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 na manhã desta terça-feira, 22, no Rio de Janeiro.

Ele fez uma transmissão ao vivo no Instagram enquanto recebia a aplicação do imunizante. "A picadinha foi uma sensação de esperança...Isso mostra a força do SUS. Orgulho de ser brasileiro", declarou o global.

Apontado como presidenciável paras as próximas eleições, Luciano Huck desistiu de concorrer e irá substituir Faustão em um novo programa no domingo na Globo. Fausto Silva deixa a emissora após mais de duas décadas e irá para a Band.

"Acredito muito na força da TV aberta num país como o Brasil, um país continental onde a TV ainda é o que mais nos conecta. Tenho certeza que eu posso contribuir muito para o país estando nos domingos da Globo e fazendo um programa que se conecte com as pessoas, que ouça as pessoas, que traga a esperança de volta e resgate nossa autoestima", disse Luciano definindo seu futuro.

adblock ativo