Luciano Huck denuncia golpe em nome do "Caldeirão"

O apresentador Luciano Huck usou seu perfil no Facebook, nesta sexta-feira, 11, para denunciar um golpe que está sendo aplicado em nome do programa "Caldeirão do Huck", da Globo. Na ação, os golpistas enviam mensagens SMS informando que a pessoa que recebeu o comunicado foi sorteada com uma casa e mais R$ 30 mil pelo famoso quadro da atração, o "Lar, doce lar".

Luciano publicou uma foto do print de uma das mensagens de texto e na legenda escreveu: "Golpe! Perigo! Se você receber algo parecido com isso, não acredite! É golpe! O Caldeirão e a TV Globo não mandam SMS! Não comunicam premiações por redes sociais! Tudo Golpe!". "O pais nesta merda e ainda tem gente querendo enganar o povo! Espalhe que é golpe! Peço ajuda da Polícia especializada em golpes digitais!", completou.

Confira a publicação:







GOLPE! PERIGO! Se vc receber algo parecido com isso! Não acredite! É golpe! O Caldeirão e a TV Globo NÃO mandam sms! Não... Posted by Luciano Huck on Sexta, 11 de dezembro de 2015

