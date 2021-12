Luciano Huck anda de moto sem capacete e leva bronca do Dentran

O apresentador Luciano Huck passou por uma saia justa após levar uma bronca do Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (Dentran-RJ) no Instagram. Isso porque ele publicou um vídeo, na última sexta-feira, 16, em que aparece andando de moto sem capacete. O registro faz parte de uma gravação para matéria no "Caldeirão do Huck" (TV Globo).

"Luciano Huck, a causa é nobre, mas andar por aí sem capacete coloca a sua vida em risco. O Código de Trânsito Brasileiro prevê infração gravíssima, com 7 pontos na carteira. Cuidado, Luciano", alertava o perfil @detranrjoficial, acrescentando a hashtag #NãoSejaEssaPessoa.

Após o "puxão de orelha", os fãs de Huck se dividiram na rede social. Alguns chegaram a apoiar o apresentador, alegando que as pessoas que aparecem com ele no vídeo também estavam sem capacete, mas não receberam a advertência.

Já outros aprovaram a atitude do Detran, concordando que a prática é ilegal e reclamaram que, por ser uma pessoa pública, ele não irá receber multa. Até o momento, Luciano ainda não se manifestou sobre o assunto.

Postagem de Luciano Huck no Instagram (Foto: Reprodução | Instagram)

