Luciana Vendramini está com "infecção séria", diz irmã

Internada na tarde de terça-feira, 6, no Hospital 9 de Julho, em São Paulo, Luciana Vendramini está com uma "infecção séria" de urina e abdômen. "Ela está debilitada porque está tomando muito antibiótico e isso deixa a pessoa meio mole. Ela não gosta de tomar remédio porque é toda naturalista, então ela discute com todos os médicos, pergunta se precisa mesmo tomar", contou Miriam Fernanda Vendramini, irmã de Luciana, em entrevista ao Ego.

A assessoria do Hospital não teve autorização da família para falar sobre o estado de saúde da atriz. Na madrugada desta quarta-feira, 7, Luciana postou uma foto no Instagram. ""E vamos melhorando e voltar logo para casinha", escreveu.

