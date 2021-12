Luciana Gimenez 'causa' ao postar foto nua em rede social

Luciana Gimenez voltou a causar em sua conta no Instagram. Na noite desta quinta-feira, 24, a apresentadora da RedeTV! publicou uma foto na rede social em que aparece sem roupas, cobrindo apenas algumas partes do corpo. Na legenda, ela escreveu: "Qual sapato?". Na foto, Luciana aparece com dois pares de sapatos diferentes e pede ajuda de seus seguidores para decidir qual deles usar.

Não é a primeira vez que a comandante do programa Super Pop mostra o corpo em redes sociais. Em outras publicações, ela, praticante assumida de yoga e pilates, exibiu a barriga tanquinho e o corpo em forma, sempre com muito orgulho. "Sem filtro #ChupaBarriga sem bomba!!! Só no pilates", foi a legenda de outra publicação.

adblock ativo