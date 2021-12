Lucas Lucco tem noite romântica com musa fitness

Parece que o namoro de Lucas Lucco e a musa fitness Vitória Gomes, de 23 anos, vai dar realmente certo. A moça saiu do Paraná, onde mora, para passar alguns dias ao lado do galã da novela "Malhação", na casa dele no Rio de Janeiro. Nesta madrugada, os dois ficaram juntinhos e a moça registrou os momentos do casal na cama

Com muito romantismo eles comeram pizza. Após a refeição, Vitória resolveu queimar as calorias e fez flexões no chão do quarto do cantor. Nas imagens, a jovem aparece apenas de baby doll e Lucas de short.

O romance do casal veio a público após eles serem fotografados na Praia da Barra, na Zona Oeste do Rio. A moça foi a terceira loira que o sertanejo levou para a mesma praia, em apenas dois meses. Mas com ela, parece que a coisa vai vingar. Recentemente, eles foram juntos a um cinema no Rio e acabaram sendo flagrados trocando beijos.

