Lucas Lucco surge com terceira loira em menos de dois meses

A vida amorosa do cantor Lucas Lucco está com uma rotatividade daquelas. Neste domingo, 22, ele foi visto com uma loira na praia da Barra da Tijuca. Em um período de dois meses, essa é a terceira moça com quem o sertanejo é fotografado.

No dia 20 de março, Lucas foi à praia acompanhado da estudante de medicina Mariana Queiroz, de 19 anos, com quem trocou beijos.

Menos de um mês depois, o moço apareceu com outra pessoa, no mesmo local. Desta vez, ele estava com a Paula Monnerat, de 22 anos.

Agora, quem foi clicada ao lado do ator de "Malhação", foi a modelo fitness Vitória Gomes.

