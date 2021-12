Lucas Lucco se defende das críticas da prima

Após ser chamado de falso e hipócrita pela prima ao postar uma foto visitando o avô doente, Lucas Lucco resolveu responder a prima nesta terça-feira, 29.

"Todos os meus fãs sabem como eu sou apaixonado pela minha familia, eu jamais deixaria de fazer algo pra ajudar. Eu resolvi falar sobre esse assunto depois de receber um milhão de xingamentos no meu instagram.", escreveu o cantor no perfil pessoal do Facebook.

" O problema é que muita gente acredita em tudo que lê, o que foi dito nessa matéria não é verdade, eu jamais faria isso! Decepcionado", desabafou o sertanejo.

adblock ativo