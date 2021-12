Lucas Lucco quer continuar atuando após sair de Malhação

Após ter rompido o contrato com a nova temporada de "Malhação", o cantor Lucas Lucco disse que não pretende para de atuar, segundo o colunista Flavio Ricco, do jornal "Diário de S. Paulo". Por conta da rotina de gravações, o cantor estava deixando sua carreira musical de lado, por isso resolveu sair do folhetim.

O colunista disse ainda que apenas cinco personagens dessa atual temporada vão continuar na nova fase da novela, que está no ar desde abril de 1995. Em todos esse anos, a novela já revelou diversos nomes como Nathalia Dill e Marjorie Estiano.

