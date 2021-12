Lucas Lucco passa mal durante show e cancela agenda

O cantor Lucas Lucco passou mal durante uma apresentação na noite desta quinta-feira, 28, em São Paulo. O show aconteceu em uma casa noturna. As informações da assessoria do cantor dão conta que ele sentiu fortes dores no estômago, e chegou até a vomitar, e por isso teve que finalizar a apresentação.

De acordo com o Ego, o cantor recebeu atendimentos médicos ainda na casa de show, e não precisou ser levado para o hospital. Ainda não há um diagnóstico preciso para a situação do cantor, mas a assessoria acredita se tratar apenas de uma virose.

Em decorrência desse mal estar, Lucas teve todos os compromissos desta sexta, 29, cancelados. Dentre eles uma coletiva, onde ele falaria sobre o novo trabalho. O show que aconteceria hoje não está confirmado.

Através das redes sociais, o sertanejo compartilhou o momento em que recebia atendimento na tarde desta sexta, e escreveu na legenda: "Dia de consulta com o meu médico que eu prefiro chamar de pai @paulomuzy e mamãe @robertacarbonari fazendo aquela presença mais que especial. Amo vocês! Grato por tão grande cuidado comigo a quase 3 anos #LucasLucco #DrPauloMuzy #Progenex".

