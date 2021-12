Lucas Lucco grava vídeo e desabafa sobre 'medo excessivo'

Depois de faltar a um show e fazer desabafo no Instagram no último sábado, 13, dizendo está passando por um momento delicado, o cantor e ator Lucas Lucco voltou a falar sobre o assunto nas redes sociais nesta segunda-feira, 14.

Em vídeos no Snapchat, ele, que dá vida ao personagem Uodson em "Malhação" (Globo), contou que ultimamente tem tido "medo de tudo". "Queria agradecer a todas as mensagens que recebi do fundo do coração. Tirei o dia para descansar, mal consegui levantar da cama hoje. Só levantei para treinar porque eu precisava fazer alguma coisa", disse o cantor.

Lucas também falou que o final de semana foi bem difícil e que o concurso de crossfit pode ter contribuído para isso. "Quanto ao show de Curitiba, realmente foi um dia muito difícil. Eu participei do campeonato de crosfitt e fique muito nervoso com aquilo. Eu sou o tipo de pessoa que absorve muito as coisas, a energia. Acabo exagerando, como se fosse uma lupa. Aumento a cobrança dentro de mim. Na sexta-feira eu tive febre por conta disso", disse.

O sertanejo afirmou ainda que os pais andam preocupados com ele. "Meus pais estão praticamente morando comigo, antes eu morava sozinho. Por conta disso tudo eles estão comigo, até pra se sentirem mais seguros. E sem mais nem menos, enquanto arrumava minhas coisas, comecei a chorar muito, como se tivesse um medo muito grande de sair de casa. Meus pais não estavam entendendo nada, ou até estavam, por saberem de tudo o que se passava. Só eu sei o que eu sinto. Quem teve algo parecido sabe do que eu estou falando, a gente não consegue expressar. Só a gente entende", contou.

Emocionado, o cantor disse que a situação é delicada e que até a psicanalista pediu para ele não dirigir por algum tempo. "O pior de tudo é o meu medo. Estou há vários meses com medo muito grande de tudo. Minha psicanalista preferiu que não dirigisse por um tempo. Quando a gente está nessa situação, só pensa em coisa ruim...", revelou.

Abalado, o artista descreveu o quanto o medo o afetou, inclusive o fazendo tomar "todos os remédios que estavam na mochila" dele. Além disso, o artista contou que não acha errado expor o caso nas redes sociais. "Muita gente acha que estou errado em abrir isso nas redes sociais. Eu não acho. Como artista, minhas palavras podem ajudar outras pessoas, mudar o conceito da vida do artista. A minha não é só festa, só alegria, só sorriso", finalizou.

