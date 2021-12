Lucas Lucco é flagrado aos beijos em shopping carioca

O cantor Lucas Lucco voltou a ser flagrado trocando beijos com a musa fitness Vitória Gomes. Os dois já foram pegos trocando carinhos em uma praia, mas dessa vez, o casal foi fotografado em um shopping no Rio de Janeiro. Lucas parecia estar bem à vontade e não teria se incomodado com a presença de fotógrafos. Na ocasião, o sertanejo estava calçado com pantufas azuis.

Vale lembrar que pouco antes de Vitória, o também ator foi flagrado outras duas vezes com moças diferentes. Primeiro foi a estudante de medicina, Mariana Queiroz, de 19 anos, depois veio a modelo Paula Monnerat, de 22.

adblock ativo