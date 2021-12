Lucas Lucco critica e imita Luan Santana, diz colunista

O cantor Lucas Lucco tem feito comentários maldosos sobre Luan Santana. De acordo com a colunista Fabíola Reipert, nos bastidores da novela Malhação, Lucas estaria fazendo brincadeiras sobre a maneira de Luan cantar, falar, andar e até mesmo imitando o desvio no olho do colega.

Ainda segundo Fabíola, Lucas tem uma rixa com Luan Santana e esse seria o motivo para a zoação. De acordo com a colunista, na frente de Luan, o sertanejo teria outra postura.

