Lucas Lucco agradece vitória de baiana para Balé do Faustão

Par da candidata Lorena Improta, o cantor Lucas Lucco agradeceu aos seus fãs a vitória da baiana que conquistou uma vaga no Balé do Faustão, na final do concurso no último domingo, 26, no Domingão do Faustão (Globo).

"A Lorena Improta venceu com uma nota incrível de 9.9! E eu fiquei muito feliz em participar de tudo isso e de quebra relembrar um pouco da "Dança dos Famosos" que participei no ano passado", disse o cantor, na legenda da foto que postou com a candidata. Confira!







MUUUUUITO OBRIGADO! A todos que acompanharam e votaram muito nessa baiana talentosa ontem no Domingão do Faustão! Valeu... Posted by Lucas Lucco on Segunda, 27 de julho de 2015

