Lucas Lucco abandona nova fase de "Malhação"

O cantor Lucas Lucco mudou de idéia e resolveu abandonar a nova fase da novela Malhação. Mesmo fazendo sucesso com seu personagem, Uodson, o sertanejo preferiu não correr o risco de precisar alterar sua agenda de shows por conta das gravações. De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal "O Dia", para o diretor Leonardo Nogueira foi uma surpresa, pois o cantor já havia afirmado que permaneceria no elenco por mais um temporada. A nova fase da novelinha está em seu segundo mês.

Segundo Léo Dias, a atriz Pâmela Tomé, que interpreta Alina, par romântico de Uodson, teve que ser retirada da trama por conta da saída de Lucas.

Ainda segundo o colunista, a permanência de Lucas comprometeria sua carreira musical, que já vinha sofrendo. Apesar da grande visibilidade por causa da novela, os shows e projetos musicais estavam caindo.

O colunista procurou a assessoria da Globo que afirmou que a participação do sertanejo na próxima temporada não está confirmada e nem descartada.

adblock ativo