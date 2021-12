Luana Piovani vai estampar capa da nova Playboy de graça

Depois de diversas especulações sobre a primeira capa da nova Playboy, a atriz Luana Piovani foi confirmada na tarde desta quinta-feira, 4, em uma coletiva de imprensa realizada em São paulo.

Com orelhas de coelho na cabeça e um vestido sexy, Luana chegou causando e confirmando todas as suspeitas levantadas, após ela postar uma foto com orelhas de coelhos nesta quarta-feira, 3, no Instagram.

"Estou muito feliz, eufórica. Graças a Deus na minha vida profissional faço só o que gosto e porque quero. Sempre tive opção firme de trabalhar com o que me dá prazer. Se não tiver prazer, eu como artista não consigo criar. Estou aqui porque estou feliz", declarou.

Perguntada sobre o valor do cachê que ela recebeu, Piovani não fugiu e confirmou o fato de que não receberá nada pelo ensaio. "Não teve remuneração. Quando você paga, tem aquela coisa de 'to pagando'. Tem cobrança, isso não é legal. Ninguém me obriga a nada", disse.

Além disso, Luana ainda disse que só aceitou posar nua porque o conceito da revista mudou. "Aceitei porque mudou o conceito. Não sou obrigada a colocar dedinho na boca para fazer punheteiro gozar", disse Luana, sem papas na língua.

