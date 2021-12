Luana Piovani se pronuncia sobre namoro do ex marido com Anitta

O namoro entre Anitta e Pedro Scooby ainda está dando o que falar. Isso porquê, a ex-esposa do surfista, Luana Piovani, fez uma live no Youtube na manhã deste domingo, 2, a pedido do colunista Léo Dias se posicionando sobre o ocorrido.

No vídeo, a atriz 'defendeu' o relacionamento dos dois, mas criticou a maneira como o anuncio foi feito. "Eles estão na idade do show. Eu me lembro de quando eu gostava disso. Pra que ficar escondendo? Acho que poderia ter sido de maneira mais discreta em relação a mim. Só poderia ter me dado um toque para eu não ficava sabendo pelas redes", alegou.

No entanto, se o vídeo teve um clima mais ameno, o mesmo não dá para dizer das atitudes de Luana no Instagram. Ao rebater um comentário de uma fã, a loira respondeu: “Tô começando a entender a quantidade de comentários me parabenizando por usar a cabeça e não a bunda. Vocês são terríveis”.

Sobre isso, a cantora Anitta acabou vindo a público para responder as alfinetadas.

“Pra quem ainda acha que se alcançam grandes objetivos com a bunda, experimente nascer num bairro pobre do Brasil, conseguir aprender diferentes idiomas fluentemente sem grana pra isso, abrir sua empresa, criar seu produto, cuidar da própria carreira, sustentar sua família, desviar da ignorância aprisionante que infelizmente é a maioria do ensino público brasileiro, exportar seu trabalho pra fora do seu país, ter reconhecimento e carregar esse bando de críticas sem fundamento nas costas seguindo sorridente e feliz. Se conseguir fazer isso com o poder da sua bunda e das suas pegações da vida me contem, por favor”, disparou.

Luana Piovani e Pedro Scooby começaram um relacionamento no ano de 2011. Dois anos depois, em 2013, os dois resolveram se casar, relacionamento que durou até março deste ano. Enquanto estiveram juntos, o casal teve três filhos, Dom, nascido em 2012 e os gêmeos Bem e Liz, nascidos em 2015.

adblock ativo