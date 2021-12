Luana Piovani questiona racismo contra Taís Araújo na web

Luana Piovani parece não estar na lista dos famosos que estão dando apoio para Taís Araújo, depois dela ter sido vítima de racismo na internet na noite do último sábado, 31.

De acordo com informações do colunista Léo Dias, do jornal O Dia, a atriz usou seu perfil no Facebook para questionar a repercussão do caso de Taís na mídia e nas redes sociais.

"O preconceito que a Taís Araújo sofreu foi o que, exatamente? Alguém pode esclarecer??? Sacanearam ela na internet? Foi isso? Porque eu sou blaster sacaneada e xingada na net e nunca saíram em defesa. Até porque nem ligo, né, gente… Será que foi isso? Agradeço a quem responder", escreveu Luana.



Entenda o caso



A atriz Taís Araújo, que está no ar com a série "Mister Brau", foi alvo de comentários racistas após publicar uma foto em seu perfil no Facebook. Entre as ofensas estavam: "Já voltou da senzala?", "Negra escrota" e "Pensava que o Facebook era para humanos e não para macacos".

Sem deixar se abater, na manhã de domingo, 1º, Taís usou a rede social para fazer um desabafo e agradecer o apoio que recebeu dos fãs. Ela recebeu mais de 40 mil comentários de apoio

"Não vou me intimidar, tampouco abaixar a cabeça. Sigo o que sei fazer de melhor: trabalhar. Se a minha imagem ou a imagem da minha família te incomoda, o problema é exclusivamente seu!", escreveu na mensagem.

Taís ainda fez uma espécie de homenagem às pessoas que fizeram da hashtag #‎SomosTodosTaisAraujo uma das mais usadas no Twitter e confessou ter ficado emocionada. "Eu quero ser pra sempre todos vocês que me emocionaram hoje! TO-DOS! ‪#‎SomosTodosTaisAraujo‬", escreveu.



Investigação

Após tomar conhecimento dos comentários sobre racismo que envolveu a atriz, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por meio de nota, informou que a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) instaurou um inquérito para apurar o crime de racismo. De acordo com a Agência Brasil, a atriz será ouvida e os autores identificados serão intimados para depor.

O racismo é crime no Brasil e, por lei, quem praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional pode ser condenado a reclusão de um a três anos e além de pagar multa.

Denúncias de racismo podem ser feitas pelo 156, opção 7, ou em telefones específicos definidos em cada localidade. No Rio de Janeiro, a delegacia responsável é a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática.

