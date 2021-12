Luana Piovani posta foto dos filhos se beijando e é criticada

Luana Piovani postou um momento fofo dos gêmeos Bem e Liz, de 1 anos, nesta terça-feira, 7, e foi alvo de críticas. A publicação da atriz no Instagram mostra os filhos se beijando. Na legenda, ela diz "Beijo de bom dia".

Alguns internautas não gostaram do clique. "São lindos e perfeitos, mas essa imagem não me agrada. Amor de irmão é a melhor coisa do mundo, mas eles não devem se beijar na boca quando crescem porque podem quando são crianças? Não acho que seja legal", escreveu uma internauta. "Que mal gosto. Se tratando de irmãos, essa foto não ficou nada fofa", postou outra.

Uma internauta saiu em defesa de Luana. "Comentário maldoso com essa foto é impossível... Excesso de fofura esses dois!".

Apesar de algumas críticas, a maioria dos seguidores se rendeu a fofura da imagem. "São puros, (ser) criança é muito bom", afirmou um internauta. "É muito lindo o amor entre os irmãos", escreveu outro. "Eu fico com a pureza das respostas das crianças... É a vida e é bonita é bonita", ponderou mais um seguidor.

Beijo de bom dia❤💙💚 #gratidao🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #ubuntu😎 #amordemae❤ Uma foto publicada por Luana Piovani (@luapio) em Fev 7, 2017 às 2:54 PST

adblock ativo