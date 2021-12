Luana Piovani e Scooby reatam casamento, diz amigo

A atriz Luana Piovani reatou o casamento com Pedro Scooby após um mês de separação. De acordo com o jornal "Extra", um amigo próximo ao casal disse que a iniciativa de voltar partiu do surfista.

Ele passou o fim de semana na casa da família, por conta do aniversário dos gêmeos Bem e Liz. Na primeira noite, Luana evitou uma aproximação e Scooby teria dormido no quarto do filho Dom, de 4 anos.

Mas ele conseguiu se entender com a mulher e os dois passaram a noite de sábado, 3, para domingo, 4, juntos, segundo o amigo. Logo em seguida, Luana voltou a seguir o marido no Instagram.

Durante a separação, os dois não confirmaram o rompimento, mas o surfista afirmou que o casamento de 5 anos estava em crise.

