Luana Piovani diz que separação fez diminuir a fé no amor

A atriz Luana Piovani falou pela primeira vez à imprensa sobre seu divórcio com o surfista Pedro Scooby. O casal se separou no início de agosto após um relacionamento de cinco anos. "Sempre tive muita fé no amor, mas de alguma forma, agora, estou meio vazia. A coisa da separação me tirou um pouco a fé nos casais, no amor, sabe?", desabafou em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo.

Ainda segundo a atriz, apesar da separação, a união familiar se mantém consolidada."Estamos separados, mas somos uma família", afirmou. Luana e Scooby são pais de Dom, de 4 anos, e dos gêmeos, Bem e Liz, de 1 ano.

Luana também comentou como o filho mais velho tem lidado com a separação. "Nós já vínhamos numa rotina que para eles não mudou muito, porque o Pedro viaja muito. E, por conta dos bebês, eu durmo às 10 horas da noite com o Dom e acordo muito cedo para poder ficar com os gêmeos antes de ele acordar. E o Pedro não estava nesse 'modus operandi' da casa, não estava nos acompanhando. O Dom sabe que o pai saiu de casa, mas não se assustou".

Em tom de descontração, a atriz negou existir "homem perfeito" e traçou características que um parceiro deve ter se quiser assumir um relacionamento."Temos que escolher o defeito que mais toleramos. Ninguém é perfeito - nem a gente, nem o chamado 'homem perfeito'. Mas um homem com sensibilidade e que goste de dançar, anima mais um pouco, né. Porque mulher gosta de dançar e gosta de conversar, gosta de ser ouvida. Procuramos entendimento, muito mais do que homem. Hashtag '#ficaadica'", acrescentou.

