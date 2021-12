Luana Piovani aparece linda em fotos da Playboy

A Playboy divulgou nesta sexta-feira, 8, as primeiras fotos do ensaio de Luana Piovani para a revista, que havia deixado de circular desde o ano passado e agora volta sob novo comando. ""Quis fazer o ensaio para mostrar para todo mundo que a mulher bonita é bonita com o peito que ela tem, o corpo que ela tem", disse a atriz.

A atriz, que tem 39 anos, esbanjou sensualidade nas imagens divulgadas. A publicação também revelou a capa, que só tem a atriz e o nome da revista, sem mais informações do que têm dentro da revista.

