Luana faz "quadradinho" para Scooby durante férias em Salvador

Luana Piovani está animada neste sábado, 7, durante férias em Salvador. Logo cedo, ela fez um "quadradinho" ao som do hit de Ludmilla para Pedro Scooby. O momento foi registrado pelo rapaz, que postou um vídeo na internet.

Mais cedo, a atriz já tinha divulgado uma foto da filha Liz no colo do pai. O casal aproveita o descanso ao lado dos filhos gêmeos e do primogênito Dom. Essa é a primeira viagem de Bem e Liz.

