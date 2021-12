Luan Santana responde à crítica com declaração para a namorada

A foto de Luan Santana e Jade Magalhães foi alvo de comentários maldosos de internautas no perfil do colunista Léo Dias, do jornal O Dia e do programa Fofocalizando, do SBT. A imagem foi registrada no casamento de Camila Queiroz e Klebber Toledo em Jericoacoara, no Ceará, no fim da tarde de sábado, 25.

Um internauta sugeriu que Jade receberia um salário de R$ 10 mil para 'se passar' por namorada do cantor. Aborrecido, Luan Santana decidiu fazer um texto longo contando a história de amor entre eles, dizendo que conhece Jade há 11 anos e que a viu pela primeira vez durante uma apresentação do cantor.

"Jade é de uma cidade pequena chamada Alto Taquari, no Mato Grosso, e quando a vi pela primeira vez foi em cima do palco. Me apaixonei na mesma hora. Sua pureza e sua forma de ver o mundo me encanta todos os dias, ela é a minha calmaria em meio a esse turbilhão em que vivo", enfatizou Luan Santana.

Luan Santana enfatizou que não costuma responder ninguém nas redes sociais, a não ser os fãs. Porém, desta vez, não deixou passar em branco.

"Não sou de postar muitas fotos junto dela (por sinal, acabei de respostar essa foto que o Léo publicou, afinal estávamos em um casamento de grandes amigos, foi um dia especial) talvez por isso tenha essa impressão de que o nosso relacionamento não exista já que não costumamos expô-lo. Jade é a mulher da minha vida, pois acreditou no meu amor e me amou quando eu não tinha nada. Não falo só de dinheiro não, ela me amou quando eu não conhecia o mundo. Talvez por isso ela tenha construído seu mundo em mim e eu projetado minha felicidade nela", desabafou.

Para concluir, Luan Santana enviou um recado ao internauta: "Rezo para que encontre seu grande amor. Deus te abençoe". A resposta do sertanejo causou alvoroço nas redes sociais.

Em 2017, Luan Santana gravou um clipe romântico com a atriz Camila Queiroz. Na época, ambos trocaram beijos e carícias. Um ano antes, quando ainda estavam solteiros, Luan e Camila haviam se beijado durante gravação do DVD 1977.

