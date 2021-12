Já imaginou embarcar em um voo e ficar cara a cara com um show de Luan Santana? Pois, foi o que aconteceu nessa sexta-feira, 1º. O sertanejo, em parceria com uma companhia aérea, sorteou 50 pessoas para assistirem a um pocket-show dele. A apresentação inusitada foi feita em segredo absoluto, ou seja, os sorteados não sabiam da surpresa.

O cantor fez uma prévia do clipe "Check-in , que só será lançado na próxima sexta, 8. Segundo o colunista Léo Dias, do jornal "O Dia", as pessoas que embarcaram no voo, que fazia Belo Horizonte e Rio de Janeiro, acharam que encontrariam o ídolo na capital carioca, onde foi montada uma coletiva de imprensa para recebê-lo.

Ainda de acordo com Dias, o cantor entrou no vagão, pouco antes da decolagem, arrancando gritos e lágrimas das fãs. Ele também distribuiu lanches e fez sorteios de brindes.

Ao desembacarem no Rio, as fãs selecionadas assistiram com exclusividade o vídeo completo de "Check-in", em um cinema.

Luan Santana faz show surpresa para fãs em avião

