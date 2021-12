Luan Santana faz pedido estranho para produção de show em SP

Parece que Luan Santana quer se tornar mais um desses famosos que fazem pedidos bizarros antes do shows. O cantor fez um pedido inusitado antes de sua apresentação em São Paulo. Segundo informações do colunista Leo Dias, do jornal "O dia", o sertanejo deixou a produção do Espaço das Américas, surpresa com o pedido de 50 cuecas boxer azuis em seu camarim.

O local do evento será palco para a estréia de sua mais nova turnê, "A Caixa", nos dias 21 e 22 deste mês.

