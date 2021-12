Luan Santana explica pedido de 50 cuecas boxer azuis

Após a polêmica envolvendo o pedido inustado feito por Luan Santana, para ter 50 cuecas boxer em seu show, a equipe do cantor resolveu se pronunciar para explicar o caso.

De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal "O Dia", o artista conheceu, recentemente, uma ONG chamada Casa do Zezinho, que cuida de jovens carentes, e decidiu ajudar. Com isso, fez pedidos de itens para doar ao local. Ao invés de pedir coisas comuns como comidas integrais, frutas e refrigerantes, o cantor solicitou roupas e acessórios.

adblock ativo