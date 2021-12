Luan Santana divide palco com baiano e dança com fãs

O cantor Luan Santana que encerrou a última noite de shows do Festival de Verão 2016, fez o público cantar seus sucessos e levou fãs ao delírio. Antes de se apresentar no evento, Luan usou rede sociais para falar sobre a ansiedade de cantar na capital baiana. "Minha Salvador-BA que eu amo com todas as minhas forças: to indo! E com Deus ainda", postou o cantor.

Durante a festa, Luan dividiu o palco com o cantor e compositor baiano, Felipe Escandurras, com quem cantou o hit "Me Libera Nega". Em outro momento marcante do show, o cantor convidou fãs ao palco para dançar com ele.

Luan entrou no palco por volta de 00h, e o público ficou até o final do show, quando o cantor fez questão de lembrar que vai cantar no Réveillon da cidade.

Confira momentos do show

Hit do carnaval esse cara merece além de um irmão meu um grande artista 🙏🏻💣💣 @escandurras vai que é sua negão 💣💣💣 @luansantana #meliberanega Um vídeo publicado por Max Wick (@maxwick) em Dez 11, 2016 às 8:44 PST

@luansantana atende fã que sobe no palco do #FestivaldeVerãodeSalvador2016 #FestivaldeVerãodeSalvador #fv2016 #FestivaldeVerãoNoMultishow #luansantana Um vídeo publicado por Imostrei (@imostrei) em Dez 11, 2016 às 8:11 PST

adblock ativo