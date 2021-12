Luan Santana aparece em clima de romance com ex

Luan Santana pode ter reatado o namoro com Jade Magalhães (que até então era sua ex). De acordo com a jornalista Fabíola Reipert, do R7, o casal foi visto de mãos dadas no show da dupla Jorge & Mateus, nesta quarta-feira, 30, em São Paulo.

Apesar de ainda não assumirem oficialmente, Luan e Jade estavam bem à vontade diante dos fotógrafos.



O casal estava separado desde 2013.



Fãs

Após a notícia circular, não demorou para fãs do cantor repercutissem na internet. Enquanto alguns afirmam que não aceitam a reconciliação do casal, outros ficaram felizes e lembraram do nome que deram ao casal: "Luade". Confira alguns comentários no Twitter!

que comece o desespero dos haters #BRILHALUADE https://t.co/RwbjMIFV2L — ᅠ (@diskluans) 1 outubro 2015

Chega de luade, isso só vai ter confusão e vai deixar nosso fandom desunido — - (@porumanjolr) 1 outubro 2015

Não sou luade e ninguém vai mudar isso, bj — Bi (@rafaerzuerols) 1 outubro 2015

DESCULPA AÍ MAS EU NÃO SOU OBRIGADA A ACEITAR LUADE VLW FLW — Luan Santana (@isLuanSantana) 1 outubro 2015

nao tenho nada contra a jade e nao shippo luade. to aqui pelo luan e vou estar até o fim, nao ligo com quem ele esta ou nao — vitoria (@luansneedyou) 1 outubro 2015

Se Luan está ou não com a Jade, tem a votação e se vocês ficarem falando muito de Luade, não terá prêmios. — Luan Das Tags (@luandastags) 1 outubro 2015

EU TO AQUI PELO LUAN PELO MEU AMOR POR ELE , E NÃO VAI SER A VOLTA " LUADE " QUE VAI ME FAZER ABANDONAR ELE — Leeh / 21D (@coneexaols) 1 outubro 2015

''ele se apaixonou perdidamente por ela'' 😩😭❤ LUADE pic.twitter.com/ESdJctNdP4 — nana (@aorafanjo) 1 outubro 2015

"luade voltou!!!! to feliz" "aceita q dói menos" "vc deveria aceitar a felicidade do seu ídolo" pic.twitter.com/ifplL2aSID — bruna (@selxction) 1 outubro 2015

espero que luan nao se separe mais da jadoca pq luade tem que casar — rapha (@papeisproluan) 1 outubro 2015

