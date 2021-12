Lorena Improta confirma participação em programa gastronômico

A dançarina Lorena Improta confirmou sua participação na nova temporada do programa "Que Marravilha", exibido pela GNT. A atração é apresentada pelo chef Claude Trigros que ao longo dos episódios convida 10 famosos que não sabem cozinhar para aprender truques culinários.

O reality show é realizado durante 13 semanas, onde cada artista deve acompanhar aulas e seguir receitas orientadas por Claude. Ao longo dos desafios, o grande vencedor irá ganhar 30 mil reais.

As gravações da nova temporada já foram inciadas e Lorena afirma que está a todo vapor para encarar as etapas. "Foi uma alegria ser convidada para participar do programa. Confesso que não sou muito boa na cozinha mas aceitei o desafio e vou me dedicar 100%", afirma a digital influencer.

