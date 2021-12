Lorena Improta anuncia saída do balé do Faustão

Depois de passar 2 anos integrando o corpo de balé do programa Domingão do Faustão (TV Globo), a bailarina Lorena Improta anunciou neste domingo, 23, a saída da atração. A informação foi confirmada pela assessoria da dançarina.

Em uma publicação nas redes sociais, Lorena explicou que está precisando se dedicar mais a família, já que a mãe passou por uma cirurgia há pouco tempo e está necessitando de cuidados.

"Meus amores, recado importante! Estou de volta na telinha, porém, esse é o meu penúltimo programa do Domingão Do Faustão. Sim, foi uma decisão muito difícil de tomar, mas necessária. Quem me acompanha sabe que tirei 1 mês de férias para cuidar da minha mãe que está com alguns problemas de saúde... Só que ela ainda continua precisando de mim por perto. Sou filha única e minha família estará sempre em primeiro lugar", declarou a namorada do cantor Léo Santana.

Ainda na postagem, ela aproveitou para anunciar a nova fase solo com o Show da Lore e outros projetos. "Agora, é hora também de iniciar uma nova fase profissionalmente, juntamente com o Show da Lore e novos projetos. Muito obrigada à equipe Domingão Do Faustão por todas as oportunidades. Foram 2 anos incríveis!", finalizou a loira, que participou do programa de ontem e ainda fará o próximo domingo, 30.

