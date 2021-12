Lore Improta mostra reação de Leo Santana ao saber que será pai

A dançarina Lorena Improta divulgou nesta quarta-feira, 17, um vídeo no Youtube em que mostra a sua reação e a do marido, o cantor Léo Santana ao saber que seriam papais. Eles anunciaram que estão esperando esperando o primeiro filho na terça-feira, 16. O casal também compartilhou as imagens do momento da descoberta em seus perfis no Instagram.

No vídeo, Lore, que está grávida de 10 semanas, diz que vai fazer o teste de gravidez, por conta da menstruação atrasada. "Vamos ver se tem um baby 'Leorena' chegando aí", diz ela. Pouco tempo depois ela aparece emocionada ao saber do resultado.

Leo ao saber da notícia, chora e diz: "Mentira, mãe, mentira, mentira". Ele descobriu com uma surpresa que Lore fez para contar a novidade, no qual a dançarina comprou itens de bebê e decorou o quarto.

"Minha nenê está gravidíssima e para ser bem sincero, a ficha não caiu. Há tempos a gente vem segurando isso porque vocês sabem o quão é delicado o início de uma gravidez mesmo com os dois ansiosos aqui. A gente está resguardando isso", disse Leo, no vídeo, do Youtube. Ainda no vídeo, o cantor diz que está tendo os mesmos sintomas que a mulher - enjoo, preguiça e ansiedade.

No vídeo eles também contam os nomes que eles pretendem escolher para o bebê: Lorenzo se for menino, Liz se for menina.

adblock ativo