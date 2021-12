Lore Improta é uma das atrações de evento infantil no Parque costa Azul

O Música no Parque deste sábado, 12, contará com uma edição especial de Dia das Crianças, com a presença de Lore Improta, com o Bailinho da Lore, contação de histórias, dentre outras atividades. A programação gratuita, que acontece no Parque Costa Azul, terá início às 14h.

Com o objetivo de oferecer uma alternativa de lazer para o dia especial, o evento terá uma linguagem dedicada especialmente às crianças. Quem estiver no local poderá curtir brinquedos infláveis, pula-pula e lanches.

