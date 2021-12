Look de Fernanda Lima no 'Popstar' vira piada na internet

O look usado pela apresentadora Fernanda Lima durante a apresentação do programa "Popstar" (TV Globo) deste domingo, 16, não agradou aos fãs. A loira, que estava usando uma peça da grife britânica Stella McCartney, foi detonada por internautas nas redes sociais, chegando a ser comparada com Nhonho, do seriado mexicano "Chaves" (SBT), e com a boneca Annabelle, do filme de terror.

"Fernanda Lima hoje está com um look bem Annabelle", comentou um seguidor. "Só eu percebi que a Fernanda Lima está usando a roupa do Nhonho?", disparou outra.

Começou! #PopStar 💥 Uma publicação compartilhada por Fernanda Lima (@fernandalimaoficial) em Jul 16, 2017 às 9:09 PDT

Fernanda Lima hj tá com um look bem Anabelle pic.twitter.com/Mf9EaNilqf — Nathan Steiner (@MsNathanSteiner) 16 de julho de 2017

Só eu que achei a blusa da Fernanda Lima parecida com as do T-ara nas promoções de Tiamo??? — Maris (@softyjungie) 16 de julho de 2017

Vendo a imagem da Fernanda Lima só da parte de cima, dá pra jurar que tá vestida de prenda... #Popstar — Aline Carvalho (@Aline_PCarvalho) 16 de julho de 2017

Fernanda Lima tá vestida de prenda #Popstar — Bia do Agreste (@biabionica) 16 de julho de 2017

A Fernanda Lima está vestida de ajudante de Papai Noel de Shopping. #PopStar — Você sabe meu nome. (@Iziel_) 16 de julho de 2017

De que ranger a Fernanda Lima tá fantasiada? — Luana (@_LuanaAra) 16 de julho de 2017

adblock ativo