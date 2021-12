Longe do filho, Dira Paes doa leite materno para bebês

Mãe de Martin de cinco meses, a atriz Dira Paes chegou no município alagoano de Delmiro Gouveia com dor nos seios após ficar 10 horas longe do filho. Para resolver o problema, Dira decidiu procurar um hospital na cidade onde gravou cenas da novela "Velho Chico".

"Como meu exame de sangue estava em dia, fui ao berçário e alimentei os recém-nascidos", disse Dira para a colunista Mônica Bergamo, do jornal 'Folha de S. Paulo'.

Além de doar leite para os bebês do hospital, a atriz também foi "ama de leite" de Anthony, filho de uma mulher identificada como Luciana, que tem baixa produção de leite materno.

A jovem foi indicada para Dira pela recepcionista do hotel onde a atriz estava hospedada.

