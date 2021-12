Livro revela briga entre Cristiano Araújo e Gusttavo Lima

Um livro com o título " Onze mil horas — um fotógrafo em turnê com Cristiano Araújo" que conta histórias ineditas da vida íntima do cantor Cristiano Araújo será publicado nesta semana pelo fotógrafo Flaney Gonzallez, que acompanhava a turnê do artista. A obra revela até uma possível briga entre Cristiano e Gusttavo Lima.

"Uma série de desencontros, conversas truncadas e alfinetadas levaram os dois a um bate-boca muito feio pelo celular. Desde então, praticamente se odiavam", diz um trecho do livro. O fotógrafo também revela que a intenção de Cristiano era voltar a falar com Gusttavo.

"Ninguém sabe ao certo o que houve. Eram amigos e, de repente, não eram mais. Cristiano desconfiava que poderia ser coisa da equipe de um e de outro, afinal, eram concorrentes", diz Flaney em sua biografia não autorizada: "Tive e tenho medo de parecer oportunista. Mas conversei com o seu João (pai de Cristiano). Não tinha por que não mostrar todo esse material".

No livro, que tem cerca de 400 páginas, textos e fotos mostram como o cantor era divertido e tinha personalidade forte. "Ele era muito tímido, mas quando tinha algo que não gostava, falava duro", lembra : "Ele ficou uma fera quando a polícia americana finalizou um show dele numa cidade perto de Nova York. O som estava muito alto. A polícia chegou e acabou com tudo".

O livro conta ainda que Cristiano chegou a demitir vários assessores de imprensa porque não conseguiram emplacá-lo no "Domingão do Faustão". "Era o sonho dele".

Ainda segundo o livro, ter a oportunidade de voltar ao programa depois de ter após ter participado do 'Garagem do Faustão' era muito importante para mostrar sua evolução. O sertanejo não sabia, mas uma apresentação estava sendo negociada para ele se apresentar no palco do "Domingão". A data seria um mês após a morte dele.

Flaney conta também que lembra nitidamente do último dia em que viu Cristiano. "Foi um dia estranho. Ele estava triste. Cheguei e ele não me olhou no olho. Achei até que estava chateado. Saí meia hora antes dele. Não acredito que tenha sido premonição, nada disso. Poderia ser só cansaço. A última frase que trocamos foi 'Então, até amanhã, parceiro. O livro é minha forma de dizer, 'obrigado, parceiro'".

