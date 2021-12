Lívian Aragão diz que está em "Malhação" por mérito próprio

Lívian, filha do humorista Renato Aragão, está no elenco da nova temporada de "Malhação", que estreia nesta segunda-feira, 17, na Globo. Segundo o site Ego, a atriz, que dará vida à estudante Júlia, contou que conseguiu a vaga por méritos próprios e não por influência do pai.

"Pude mostrar meu trabalho, fiz vários testes. Não teve o lance de 'vai entrar porque é filha do Renato'. Foram mais de 700 candidatos", esclareceu. "Mas as pessoas sempre vão falar, né? E sou filha dele mesmo, o que posso fazer? E tenho muito orgulho disso. Só espero que as pessoas agora vejam meu trabalho e enxerguem que entrei por meus méritos", completou.

A moça revelou que atuar é a sua vocação. "Já me perguntaram o que eu seria se não fosse atriz, mas não consigo pensar em outra coisa. Desde pequena tive o sonho de estar aqui, de ser reconhecida por um trabalho", disse.

Lívian ainda falou que sua carreira sofre cada vez menos interferência do pai. "Antigamente, eu batia muito texto com meu pai, ele me ensinava. Agora ele sugeriu não se meter para que eu faça o meu caminho. Só que muitas dicas dadas no passado servem até hoje. E ele é um pai muito coruja, assiste a tudo", confessou.

Na trama, a atriz irá trabalhar com o namorado, Nicolas Prattes, mas os dois não farão par romântico.

adblock ativo