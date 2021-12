Live de Samba Junino reúne grandes nomes da música baiana

Com a pandemia em curso, o São João do baiano terá que ser em casa durante mais um ano. Pensando nisso, a realização da live Super Samba Junino 2021 irá levar o tradicional festejo para a casa do espectador.

Confirmada para o próximo dia 27, às 17h, a apresentação será transmitida ao vivo pelo canal do Youtube do Karlinhos Brito, comandante da apresentação que contará com a participação de nomes de sucesso da música Baiana, como Ninha da Trem de Pouso e Reinaldinho.

A Live Super Samba Junino, irá receber também a presença de nomes do Movimento do Samba Junino como; Bobó da Banda Viola de Marujo, Neivaldo do Jaké, e Cara de Gatinho da Banda Oxeturá. O Dj Dom Juan que irá apresentar uma novidade criada pelo cantor Márcio Victor que é o Sambatrônico.

