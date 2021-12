Lindsay Lohan quase perde dedo em acidente de barco

A atriz Lindsay Lohan sofreu um acidente de barco na tarde deste domingo, dia 2, e perdeu metade do dedo anular. "Este é o resultado da minha tentativa de ancorar o barco sozinha. Coitado do meu dedo", disse Lindsay. No momento, ela passa férias no Mediterrâneo.

"Eu quase perdi meu dedo por causa da âncora", escreveu a atriz no snap em que mostra a mão machucada. "Bem, eu perdi metade do meu dedo, mas ainda bem que achamos o outro pedaço dele... Acabo de passar por uma cirurgia para consertá-lo. Dói muito", lamentou a atriz.

