Li Martins sai de "A Fazenda" e acusa ex-marido de agressão

Após ser eliminada do reality "A Fazenda" na noite desta quinta-feira, 5, com 41,22% dos votos de permanência, a ex-Rouge Li Martins confirmou os boatos de que teria sofrido agressão do ex-marido, o cantor Matheus Herriez.

Em entrevista ao programa "Hoje em Dia", da TV Record, Li confirmou a versão divulgada pela sua irmã, Pamela, enquanto ela estava confinada, de que ela foi agredida após Matheus chegar em casa alcoolizado.

Segundo o depoimento de Pamela, a cantora só se salvou porque policiais chegaram à residência do ex-casal a tempo.

Li chorou enquanto assistia o depoimento da irmã e, ao final, afirmou que pensou e negar a informação, mas resolveu confirmar após Pamela também ter sido ameaçada por Matheus.

A peoa, que manteve o relacionamento por 10 anos, disse que não se divorciou antes de entrar no reality por medo da reação do ex-marido.

