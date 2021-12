Lexa defende MC Guimê após ele ser preso com maconha

A cantora Lexa saiu em defesa do namorado MC Guimê após ele ter sido preso por porte ilegal de maconha na madrugada desta segunda-feira, 9, em Minas Gerais. A funkeira resolveu se manifestar publicamente sobre o ocorrido através de mensagem nas redes sociais e falou sobre as qualidades de Guimê.

"Você trabalha pela sua família, é amoroso, justo e honesto. Acho que antes de você fazer a sua primeira tatuagem na pele, fez uma um pouco antes no coração... e escreveu: amor. Você é puro amor! Te amo, só quem te conhece sabe o quanto você ajuda todos ao seu redor e é isso que importa pra mim. Aliás, é o que deveria importar para todo o mundo. Meu coração", escreveu a cantora na legenda da imagem em que aparece abraçada com namorado.

Guimê também se posicionou e voltou a usar a redes sociais para falar do assunto: "Só Deus pode me julgar", escreveu ele na noite desta segunda-feira.

O funkeiro e sua produção foram detidos e conduzidos a uma delegacia depois de um show realizado em Nova Lima, Minas Gerais. O carro que cantor estava foi parado por um grupo de policiais, após uma denúncia anônima de que tinha drogas dentro da van. Guimê e sua equipe prestaram depoimento e foram liberados em seguida.

Depois do ocorrido, o funkeiro usou sua conta no Instagram para contar o caso: "O show foi pesadíssimo. Diferente do que vários querem, estou firmão e trabalhando muito, inclusive meu mais novo videoclipe Não Roba Minha Bri$a está chegando a 1 milhão de views e logo mais meu primeiro disco nas melhores lojas do Brasil. Que a semana de todos vocês seja abençoada e guiada pelo nosso Senhor Jesus Cristo! Não acredite em tudo que lê e que se ouve por aí. Até papagaio fala! Deixa eles falar enquanto 'noiz tá' festejando".

