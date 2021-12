Letícia Spiller faz declaração e emociona Marcelo Novaes na TV

Letícia Spiller e Marcello Novaes trocaram elogios e relembravam o tempo de casados durante o programa "Domingão do Faustão" (Globo), exibido na noite deste domingo, 15. O ator participava do quadro "Arquivo Confidencial" e ficou emocionado quando a ex-mulher apareceu no telão dando declarações sobre ele. Letícia não poupou elogios e disse ainda: "Marcelo, eu te amo. Que você continue com essa luz, que você realize todos os seus sonhos".

Ainda durante o vídeo, a atriz afirmou: "O Marcello é uma pessoa muito importante para mim, pessoa que sempre esteve ao meu lado... Mas eu acho que a vida nos uniu para nunca mais nos separar, até porque temos o fruto da nossa relação". Letícia e o ator são pais de Pedro Novaes, que recentemente se envolveu em um acidente de carro.

Marcelo, por sua vez, lembrou um dos momentos que viveu com Letícia e disse: "até hoje eu olho para a Letícia... é uma coisa, assim, você se separa, pode acabar o amor, um vertente da relação, mas eu acho que a Letícia é uma mulher que eu tenho uma extrema admiração, como profissional, mãe, minha amiga, minha parceira, minha companheira".

Ele também lembrou que a separação dois foi difícil. "Eu estava muito apaixonado, eu acho que ela também. Foi barra pesada, e eu prezo muito o que sinto por ela", disse o ator, afirmando: "Então, Letícia, eu também amo muito você".

Os dois foram casados por 4 anos após se envolverem enquanto gravavam a novela "Quatro por Quatro", da Rede Globo, em 1994. Atualmente, os dois fazem par romântico na novela "Sol Nascente", também da emissora, nos papéis de Vittorio e Lenita.

