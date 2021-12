Letícia Sabatella revela que sofreu assédio aos 12 anos

Letícia Sabatella aderiu, nesta quarta-feira, 28, ao movimento #PrimeiroAssédio, criado pelo coletivo feminista Think Olga. A atriz usou seu perfil no Facebook para contar como foi assediada aos 12 anos, quando voltava da aula de balé no Teatro Guaíra, em Belo Horizonte - cidade onde morava.

Segundo ela, um homem em um carro a abordou na rua e fingiu pedir uma informação para poder se aproximar. Ao perceber a intenção negativa do estranho, Letícia se afastou e se apossou de um tijolo para se defender, o que o espantou.

Confira!







Eu devia ter 12 anos. Voltava de ônibus da aula de Ballet, no Teatro Guaíra. Descia na rua da minha casa, umas duas... Posted by Leticia Sabatella on Quarta, 28 de outubro de 2015

#PrimeiroAssédio

A campanha tem como objetivo estimular as vítimas a contarem os casos de assédio que viveram na infância, para que o problema pare de ser tratado como "brincadeira" ou "normal".

