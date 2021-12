Letícia Lima evita posar ao lado de Ana Carolina em camarim

A atriz Letícia Lima evitou tirar fotos com Ana Carolina no camarim após o show da cantora em uma casa de espetáculos na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo, 10.

Elas, que estariam vivendo um romance há mais de um ano, ainda não se pronunciaram sobre a relação amorosa em público. Este ano, no dia 13 de fevereiro, as duas foram flagradas aos beijos durante o Carnaval, em um camarote na Sapucaí.

Letícia já foi casada com o ator Ian SBF, um dos criadores do canal de humor "Porta dos fundos", e interpretou a personagem Alison na novela "A regra do jogo", exibida pela Globo.

adblock ativo